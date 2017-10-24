В Самаре оштрафовали двух сторонников Навального

САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Двое сторонников оппозиционера Алексея Навального оштрафованы в Самаре за участие в несанкционированной акции 7 октября, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде города.

"Людмила Сидорова и Николай Переверзев были признаны виновными по ч.5 ст.20.2 КоАП "Нарушение правил проведения митингов, шествий и пикетов" и привлечены к штрафу в размере 10 тысяч рублей", — сообщил собеседник агентства.

Как отметили в суде, решение в отношении еще одного активиста Сергея Пронюшкина пока не принято. Суд проведет заседание по административному делу в отношении него 25 октября.

Акция в поддержку политика Алексея Навального прошла в Самаре 7 октября. По данным властей, акция протеста была не согласована. По информации источника в правоохранительных органах, в акции протеста участвовали около 250 человек. Полиция задержала несколько человек 7 октября, но в тот же день их отпустила.