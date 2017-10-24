Суд арестовал обвиняемого в покушении на журналистку Фельгенгауэр

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник заключил под стражу гражданина России и Израиля Бориса Грица, напавшего с ножом на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Грица меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Евгений Найденов.

Как следует из оглашенных в суде материалов, Гриц проник в редакцию радиостанции и ударил заместителя главного редактора Фельгенгауэр ножом в шею, "имея умысел на убийство".

Журналистка получила "резаную рану передней поверхности шеи и нижнечелюстной поверхности слева", сейчас она в тяжелом состоянии и в расследовании участвовать пока не может.

Сам Гриц вину признал частично, признав, что повреждения Фенгельгаур действительно нанес он, но убивать якобы не хотел. Обвиняемый просил не заключать его в СИЗО, ограничившись домашним арестом.