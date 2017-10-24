Напавший на журналистку "Эха Москвы" частично признал вину

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Гражданин России и Израиля Борис Гриц, напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

По словам следователя, Гриц признал, что нанес Фельгенгауэр повреждения, "однако умысла на убийство у него не было".

Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На заседании Гриц попросил суд не заключать его в СИЗО, поскольку он "скрываться не собирается".

Накануне днем мужчина ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего задержали, Фельгенгауэр госпитализировали и сделали операцию. Состояние журналистки "стабильно тяжелое", однако голосовые связки не были повреждены.

Гриц объяснил свой поступок тем, что Фельгенгауэр "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт". Он пройдет психиатрическую экспертизу.