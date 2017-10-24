Напавший на журналистку "Эха Москвы" частично признал вину

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Гражданин России и Израиля Борис Гриц, напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, частично признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. На заседании Гриц попросил суд не заключать его в СИЗО, поскольку он "скрываться не собирается".
Накануне днем мужчина ворвался в редакцию радиостанции и ударил журналистку ножом в горло. Нападавшего задержали, Фельгенгауэр госпитализировали и сделали операцию. Состояние журналистки "стабильно тяжелое", однако голосовые связки не были повреждены.
Гриц объяснил свой поступок тем, что Фельгенгауэр "преследовала его два месяца" через "телепатический контакт". Он пройдет психиатрическую экспертизу.