Напавшему на журналистку Фельгенгауэр предъявили обвинение

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

Подозреваемый в нападении на журналистку Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр Борис Гриц в Пресненском суде Москвы. 24 октября 2017

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение гражданину России и Израиля Борису Грицу, напавшему с ножом на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сказала следователь на заседании суда.

"Гриц, имея умысел на убийство заместителя главного редактора Татьяны Шадриной (фамилия пострадавшей по паспорту), проник на радиостанцию "Эхо Москвы". Но свой умысел он не довел до конца. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, статье 105 УК РФ", — сказала следователь.

Как сообщалось, дело расследуется по статье о покушении на убийство. В теории, она подразумевает до 11 лет заключения, но сначала экспертиза должна оценить психическое состояние Грица в момент преступления.