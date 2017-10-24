Песков назвал нападение на Фельгенгауэр атакой безумца

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В Кремле считают неправильным трактовать нападение на журналистику "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр иначе, как атаку безумца, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно сожалеем и сочувствуем и самой Татьяне, и ее родным и близким, и всему коллективу "Эха Москвы" в связи с тем, что она подверглась нападению вот этого безумца. Это действительно вызывает наше сожаление, мы искренне желаем Татьяне скорейшего выздоровления. Пытаться окрашивать вот такой трагический случай, (который – ред.) действительно связан с проявлением такого безумия, с какими-то другими субстанциями, это нелогично, и, наверное, вряд ли было бы правильным с нашей точки зрения", — сказал Песков.

"Я не стал бы сейчас вторгаться в обсуждение. Но поймите, Татьяна имеет свое мировоззрение, она имеет свою точку зрения, с этой точкой зрения кто-то не согласен и, наоборот, подвергает ее встречной критике. В данном случае мы с уважением относимся и к той, и к другой точке зрения — мы не являемся участниками этой дискуссии. Но, конечно же, подобное трагические случаи они вызывают глубочайшие сожаления и, скажем так, действия безумца — они и есть действия безумца. Пытаться с чем-то увязывать, окрашивать в какой-то цвет — это абсолютно нелогично и неверно", — добавил он, отвечая на вопрос, могут ли материалы, затрагивающие деятельность радиостанции и персонально журналистки, провоцировать тех, кто уже настроен негативно.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, его во вторник привезли в Пресненский суд, где будет решаться вопрос о его аресте.