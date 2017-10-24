В Москве девушку подозревают в убийстве бабушки десятью ударами ножа

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Двадцатидвухлетнюю девушку задержали в Москве по подозрению в убийстве собственной бабушки 10 ударами ножом, сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 24 октября в квартире одного из жилых домов по улице Кастанаевской девушка нанесла своей бабушке не менее 10 ударов ножом в область лица и туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", — сказала собеседница агентства.

Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия. Подозреваемая задержана, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.