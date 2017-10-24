Мать Фельгенгауэр благодарна врачам за спасение дочери

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мать журналистки Татьяны Фельгенгауэр Елена благодарна медикам за спасение своей дочери и надеется на ее скорейшее выздоровление.

По информации директора НИИ Склифосовского Сергея Петрикова, состояние Фельгенгауэр в настоящий момент стабильно тяжелое, она в сознании, несмотря на серьёзные повреждения в области шеи ее голосовые связки не повреждены, о дальнейших шагах реабилитации можно будет говорить только через несколько дней.

"Я благодарна медикам, потому что они спасли ей жизнь, угроза была вполне реальная, и были с нами очень приветливые, рассказали все очень подробно, расписали все сценарии… Институт Склифосовского народ спасает и в дальнейшем их пытается поставить на ноги, я верю врачам", — сказала она в эфире "Эха Москвы" во вторник.

"Я не знаю, какой нужен будет ей уход, нужно ли будет там постоянно находиться. Я уверена… все будут в этом участвовать, и помогут в этом обязательно… Я думаю, что мы как-то все организуется и будем помогать", — сказала Елена Фельгенгауэр, отметив, что сама три раза в неделю делает гемодиализ.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, его во вторник привезли в Пресненский суд, где будет решаться вопрос о его аресте. Судебное заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Грица состоится в полдень.