Врач рассказал о состоянии журналистки Фельгенгауэр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Состояние журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр в настоящий момент стабильно тяжелое, она в сознании, несмотря на серьёзные повреждения в области шеи ее голосовые связки не повреждены, сообщил журналистам директор НИИ Склифософского Сергей Петриков.

"Она находится стабильном тяжелом состоянии, но это та тяжесть состояния, которая должна быть при таком повреждении. Она в сознании находится… Могу сказать точно, что голосовые связки у неё не повреждены, но ситуация такая, что зона этого ранения достаточно серьёзная, поэтому о дальнейших шагах реабилитации мы сможем говорить только через несколько дней", — сказал Петриков.

Он также отметил, что журналистка пришла в сознание сразу после операции, проведённой накануне, ее также не вводили в состояние искусственной комы, был употреблён неправильный термин.

"Это неправильный термин — искусственная кома. Она не пребывала в ней, искусственная кома — это очень серьёзная манипуляция, в которую надо определённым образом пациента вводить. То, что было проведено — это небольшая седативная терапия, которая позволяет пациенту комфортно чувствовать себя на искусственной вентиляции лёгких", — добавил он.

В понедельник гражданин Израиля и РФ Борис Гриц ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, его во вторник привезли в Пресненский суд, где будет решаться вопрос о его аресте. Судебное заседание по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Бориса Грица состоится в полдень.