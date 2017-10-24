Жителя Челябинской области осудили за звонок о "минировании" отдела МВД

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя города Копейск Челябинской области к одному году и 6 месяцам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании местного отдела полиции, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.
9.6%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
68.3%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.0%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Копейский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Он признан виновным в "заведомо ложном сообщении об акте терроризма", уточнятся в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил.