Жителя Челябинской области осудили за звонок о "минировании" отдела МВД

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (257)

ЧЕЛЯБИНСК, 24 окт — РИА Новости. Суд приговорил жителя города Копейск Челябинской области к одному году и 6 месяцам колонии общего режима за ложное сообщение о минировании местного отдела полиции, сообщил во вторник пресс-центр прокуратуры региона.

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По данным прокуратуры области, обвиняемый в июле 2017 года в состоянии алкогольного опьянения в Копейске с мобильного телефона осуществил звонки на экстренный номер "112" единой диспетчерской службы Управления гражданской авиации Копейска и сообщил о готовящемся взрыве в отделе МВД России по Копейску.

"Копейский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. С учетом позиции государственного обвинителя подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в "заведомо ложном сообщении об акте терроризма", уточнятся в сообщении.

Приговор суда в законную силу не вступил.