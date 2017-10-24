Следствие попросит об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленного на сбор и закрепление доказательств по делу. Расследование по уголовному делу продолжается", — сказала она.

По словам Ивановой, нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве. "Уголовное дело по факту покушения на убийство журналистки радиостанции, возбужденное в отношении 48-летнего мужчины по статье… "покушение на убийство", передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы", — отметила она.