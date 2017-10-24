Следствие попросит об аресте подозреваемого в нападении на Фельгенгауэр

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Следствие будет просить об аресте подозреваемого в нападении на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщила старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
По словам Ивановой, нападение на журналистку Фельгенгауэр будет расследовать управление по расследованию особо важных дел ГСУСК по Москве. "Уголовное дело по факту покушения на убийство журналистки радиостанции, возбужденное в отношении 48-летнего мужчины по статье… "покушение на убийство", передано для дальнейшего расследования в управление по расследованию особо важных дел Главного следственного управления столицы", — отметила она.