Под Орлом полицейский погиб в ДТП с грузовиком

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Грузовик врезался в Орловской области в стоявший на обочине автомобиль ДПС, в результате чего один сотрудник полиции погиб, двое были госпитализированы, сообщили в управлении МВД региона.

Авария произошла около 23.00 мск понедельника.

"Предварительно установлено, что на объездной автодороге грузовой автомобиль допустил наезд на стоящий на обочине служебный автомобиль ДПС. В результате столкновения один сотрудник полиции погиб, двое госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.