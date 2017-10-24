Под Орлом полицейский погиб в ДТП с грузовиком

ВОРОНЕЖ, 24 окт — РИА Новости. Грузовик врезался в Орловской области в стоявший на обочине автомобиль ДПС, в результате чего один сотрудник полиции погиб, двое были госпитализированы, сообщили в управлении МВД региона.
"Предварительно установлено, что на объездной автодороге грузовой автомобиль допустил наезд на стоящий на обочине служебный автомобиль ДПС. В результате столкновения один сотрудник полиции погиб, двое госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.