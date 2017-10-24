Проникновение напавшего на Фельгенгауэр в "Эхо Москвы" попало на видео

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Видеозапись с камеры наблюдения, на которой видно, как напавший на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр применяет слезоточивый газ против охранника на проходной, опубликована в официальном твиттер-аккаунте радиостанции.

На кадрах видно, как мужчина показывает документы сотруднику охраны, после чего распыляет газ из баллончика и преодолевает турникет.

Нападавший — Борис Гриц прорывается в Эхо Москвы pic.twitter.com/RYZHHAD8x2 — Alexey (@Alekzzzzz) 23 октября 2017 г.

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В понедельник днем мужчина ворвался в редакцию радио "Эхо Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, после проведения операции она была введена в состояние искусственной комы. По оценке врачей, она находится в тяжелом состоянии.

По данным правоохранителей, задержанным оказался 48 летний Борис Гриц, который имеет двойное гражданство — России и Израиля. По словам самого Грица, он родился в Абхазии, учился в Москве. В 2003 году уехал в Израиль и вернулся в Россию лишь месяц назад, жил в Москве у своего знакомого.

В ходе допроса задержанный объяснил свой поступок тем, что Фельгенгауэр якобы его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".