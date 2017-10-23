В Чечне лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, его ликвидировало дежурное подразделение.
О происшествии незамедлительно проинформировали военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.
Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом и военные психологи.
ЧП в Амурской области
Это не первый подобный инцидент за последний месяц. В конце сентября в Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
ЧП произошло на полигоне недалеко от Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — говорится в сообщении.
Стрельбу открыл уроженец Дагестана, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, призванный недавно на срочную службу в Нижневартовске.
Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него был автомат и несколько рожков с патронами. При задержании он оказал сопротивление и был смертельно ранен.
Причины инцидента
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
В качестве вероятных причин инцидента рассматриваются все возможные версии. Не исключено, что у военнослужащего случился нервный срыв, сообщили в Министерстве обороны.
Как рассказал РИА Новости источник, близкий к воинской части 53790, где произошло ЧП, Абдулахадов стрелял в лица сослуживцев, которые не были закрыты снаряжением.
"Стрелял в упор Абдулахадов. Есть информация, что его раздражали некоторые обязанности, он считал оскорбительным, например, чистить картошку или мыть пол, заниматься уборкой, женским делом это считал, оскорбительным для мужчин", — сказал собеседник агентства.