В Чечне лейтенант Росгвардии застрелил четверых сослуживцев

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне, его ликвидировало дежурное подразделение.

По предварительной информации, около 16 часов в станице Шелковская старший лейтенант открыл стрельбу в помещении казармы, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

О происшествии незамедлительно проинформировали военную прокуратуру и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом и военные психологи.

ЧП в Амурской области

Это не первый подобный инцидент за последний месяц. В конце сентября в Амурской области военнослужащий расстрелял из автомата сослуживцев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

ЧП произошло на полигоне недалеко от Белогорска при проведении плановых ночных стрельб. "Военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж", — говорится в сообщении.

Стрельбу открыл уроженец Дагестана, 23-летний ефрейтор Гасан Абдулахадов, призванный недавно на срочную службу в Нижневартовске.

Стрелявший скрылся с территории полигона, при себе у него был автомат и несколько рожков с патронами. При задержании он оказал сопротивление и был смертельно ранен.

Причины инцидента

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В качестве вероятных причин инцидента рассматриваются все возможные версии. Не исключено, что у военнослужащего случился нервный срыв, сообщили в Министерстве обороны.

Как рассказал РИА Новости источник, близкий к воинской части 53790, где произошло ЧП, Абдулахадов стрелял в лица сослуживцев, которые не были закрыты снаряжением.

"Стрелял в упор Абдулахадов. Есть информация, что его раздражали некоторые обязанности, он считал оскорбительным, например, чистить картошку или мыть пол, заниматься уборкой, женским делом это считал, оскорбительным для мужчин", — сказал собеседник агентства.