В Москве следователи ищут школьниц, избивших свою сверстницу

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Следователи проверяют информацию об избиении столичной школьницы тремя сверстницами, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, из информации об инциденте в СМИ следует, "что 22 октября на территории одного из московских парков трое несовершеннолетних девочек избили свою сверстницу".

"Пострадавшая самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, кровоподтёк на пояснице, ушибы обоих коленных суставов, ссадина на левой голени", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи проводит комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и несовершеннолетних, причастных к избиению девочки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.