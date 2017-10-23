Горбачев о нападении на журналистку Фельгенгауэр: кто-то с цепи сорвался

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев опасается, что нападения на журналистов в России могут стать болезнью общества, хотя в случае с ведущей "Эха Москвы" Татьяной Фельгенгауэр "сорвался кто-то с цепи".

"Сегодня произошла драма у вас здесь. Знаменитая наша служба "Эхо Москвы" — вдруг происходит с утра нападение. Это как сорвался кто-то с цепи. Если это будет нарастать, то, по своему опыту, а у меня опыт в политике более 50 лет… то это может перерасти в большую, охватывающую страну и общество болезнь", — сказал Горбачев на презентации своей новой книги "Я остаюсь оптимистом" в "Московском доме книги".

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей была проведена операция, после чего она была введена в состояние искусственной комы, сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов. На видео на официальном сайте ГУМВД по Москве задержанный говорит, что его журналистка "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.