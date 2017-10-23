Боец Росгвардии застрелил четверых сослуживцев в Чечне

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотрудник Росгвардии застрелил четырех сослуживцев в воинской части в Чечне и был ликвидирован дежурным подразделением, сообщили РИА Новости в департаменте по взаимодействию со СМИ ведомства.

"По предварительной информации, сегодня около 16 часов в станице Шелковская Чеченской республики в одной из воинских частей Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии РФ старший лейтенант смертельно ранил четверых своих сослуживцев. Военнослужащий, открывший стрельбу в казарменном помещении, был ликвидирован дежурным подразделением", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что о происшествии были незамедлительно проинформированы военная прокуратура и военно-следственный отдел. Назначена служебная проверка.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия оперативно направлена группа офицеров Центрального аппарата Росгвардии, в состав которой входят офицеры службы войск и безопасности военной службы, офицеры-специалисты по работе с личным составом, военные психологи", — добавил он, отметив, что комиссии предстоит выяснить обстоятельства и причины происшествия.