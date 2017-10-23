МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Задержанному за покушение на убийство журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр Борису Грицу назначена судебно-психиатрическая экспертиза, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фельгенгауэр в понедельник была ранена мужчиной, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что Фельгенгауэр его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

"Исходя из полученных показаний задержанного, который настаивает на длительной телепатической связи с потерпевшей, и на основании требований уголовно-процессуального законодательства, задержанному назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, учитывая тяжесть совершенного деяния, следствие в ближайшее время будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения", — сказала Петренко.