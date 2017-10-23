Генсек Совета Европы призвал быстро расследовать нападение на Фельгенгауэр

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал тщательно и быстро расследовать нападение на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

Как говорится в заявлении генсека, поступившем в РИА Новости, Ягланд "хотел бы выразить свою поддержку госпоже Фельгенгауэр, которая сейчас госпитализирована, и всем тем, кто работает на "Эхе Москвы", и "призывает тщательно и быстро расследовать нападение".

Генсек СЕ напомнил, что европейская конвенция по правам человека, в которой Россия полностью участвует, "защищает свободу выражения мнений и всех тех, кто делает ее реальностью". Ягланд уверен, что "СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно осуществлять свою деятельность, не подвергаясь запугиванию и насилию".

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей была проведена операция, после чего она была введена в состояние искусственной комы, сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов. На видео на официальном сайте ГУМВД по Москве задержанный говорит, что его журналистка "преследовала два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.