Напавший на журналистку "Эха Москвы" страдает шизофренией, считает эксперт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр страдает шизофренией, такое заключение можно сделать по ряду признаков еще до экспертизы, заявил РИА Новости психиатр-криминалист, руководитель "Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях" Михаил Виноградов.

Фельгенгауэр в понедельник была ранена неизвестным, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь. По сведениям источника РИА Новости в правоохранительных органах, мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

"Речь идет о безусловной галлюцинаторно-бредовой шизофрении, по мере накопления бредовых ощущений такие больные стараются физически расправиться с объектом, который, по их мнению, на них воздействует… Конечно, он никогда не знал жертву, никогда не видел ее лично, но телепатически чувствовал, что она на него воздействует – это первый признак шизофрении", — сказал Виноградов.

По словам эксперта, мужчине "грозит, однозначно, пожизненное лечение в больнице специального типа в России, или, поскольку он из Израиля, его передадут в эту страну".

"Если Израиль захочет забрать, то на границе произойдет передача. В Израиле его также ждет больница специального типа", — заявил он.

Виноградов сообщил, что тщательная подготовка преступления не противоречат такому диагнозу, а только подтверждают его. "Такие больные тонко видят, все рассчитывают до мелочей, ведь он все распланировал. Именно это заранее, до экспертизы, позволяет говорить о галлюцинаторно-бредовой шизофрении", — заявил он.

Виноградов добавил, что нападавший готовился расправиться с радиоведущей не потому, что он ее ненавидит, а потому, что он хотел освободить себя.

Последняя запись из опубликованного в интернете дневника, предположительно, принадлежащего нападавшему, посвящена радиоведущей. Мужчина жалуется, что Фельгенгауэр использует его "для удовлетворения своей похоти (телепатически)", а также угрожает его жизни.