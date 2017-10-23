Нижегородского студента академии МВД отчислили за секс на танцполе в клубе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 окт — РИА Новости. Студента нижегородской академии МВД РФ отчислили из учебного заведения после того, как в интернете появился ролик, на котором пара совершает половой акт на танцполе ночного клуба, сообщили РИА Новости в академии.

"Студента отчислили, но сейчас организована проверка по факту видеоролика, который разместили очевидцы произошедшего", — сказал собеседник агентства.

В ролике, автором которого является один из посетителей нижегородского ночного клуба MILO, пара в центре танцпола совершает половой акт у барной стойки, вокруг которой собрались люди. Знакомые девушки в соцсетях написали, что она несовершеннолетняя.

В сообщении МВД РФ говорится о проверке "по факту видеоролика, размещенного в некоторых СМИ, о совершенном правонарушении в общественном месте". "В случае подтверждения участия слушателя академии в данном инциденте он будет отчислен из образовательного учреждения, а материалы предварительной проверки будут направлены в комплектующий орган для принятия решения о дальнейшем прохождении им службы в органах внутренних дел", — отмечает ведомство.

Из соцсетей стало известно, что девушка учится на 1 курсе нижегородского государственного педагогического университета им. Козьмы Минина на учителя русского языка и литературы. В МВД добавили, что ей предстоит дисциплинарная комиссия, которая состоится в начале ноября.