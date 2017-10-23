Клинцевич не видит необходимости усиливать в России охрану журналистов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналисты в России во время исполнения своих служебных обязанностей достаточно защищены, не стоит усиливать их охрану, сказал РИА Новости первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич в связи с нападением на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей делается операция. По оценке врачей, она находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный говорит, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт".

"Я не раз бывал на эфирах "Эха Москвы" и знаю, что там есть охрана, случайный человек с улицы просто так туда не попадёт", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что, судя по всему, нападение на Фельгенгауэр было связано с личными мотивами преступника, а профессиональная деятельность журналистки не имеет к этому инциденту никакого отношения.

"Я знаю, что во все редакциях есть охрана, журналисты у нас в стране достаточно защищены, нет смысла в усилении охраны редакции. В этом конкретном случае с "Эхо Москвы" разберётся следствие, как человек получил доступ в редакцию", — отметил Клинцевич.

Он ещё раз обратил внимание на то, что в нападении не было политических мотивов.