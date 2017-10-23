Врачи ввели раненую журналистку "Эха Москвы" в состояние искусственной комы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Состояние раненой журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр в настоящий момент серьезное, после операции она была введена в состояние искусственной комы, сообщил РИА Новости главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

"Состояние серьезное. До завтра в искусственной коме (сне) и искусственной вентиляции легких", — сказал Венедиктов.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована.

На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный говорит, что Фельгенгауэр "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт". Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство.