РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Нападение в редакции "Эха Москвы": врачи рассказали о состоянии журналистки

Сюжет:
Нападение на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр (23)
16:4323.10.2017
(обновлено: 16:47 23.10.2017)
02690
© Фото : Виталий РувинскийЗадержание мужчины, напавшего на ведущую Эха Москвы Татьяну ФельгенгауэрЗадержание мужчины, напавшего на ведущую Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр
© Фото : Виталий Рувинский

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр в понедельник была ранена неизвестным, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД официально подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.

Ножом в шею

Студия радиостанции Эхо Москвы. 23 октября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Миронов назвал безумием нападение на журналистку "Эха Москвы"
По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую. Сотрудники охраны задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции.

Фельгенгауэр была сразу же госпитализирована в НИИ Склифосовского, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Ранение не опасно для жизни", — уточнил он.

В своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал, что Фельгенгауэр увезли в операционную. Позже в эфире радиостанции он заявил, что состояние журналистки врачи оценивают как "средней тяжести". "Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", — отметил Венедиктов.

Впоследствии директор НИИ Склифософского Сергей Петриков в разговоре с журналистами отметил, что состояние Фельгенгауэр тяжелое. Журналистку прооперировали, она находится в палате.

© РИА Новости / Пресс-служба радиостанции "Эхо Москвы"Перейти в фотобанкЖурналист радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр
© РИА Новости / Пресс-служба радиостанции "Эхо Москвы"
Перейти в фотобанк
Журналист радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фельгенгауэр

Из Израиля с личной неприязнью

Задержание мужчины, напавшего на ведущую Эха Москвы Татьяну Фельгенгауэр
© Фото : Виталий Рувинский
Напавшего на журналистку Фельгенгауэр проверят на вменяемость
Как сообщила РИА Новости сотрудница радиостанции и очевидец инцидента Ольга Бычкова, нападавший порезал охранника по руке при задержании.

"Больше всех пострадала Татьяна. Также человек брызнул газом в лицо охраннику внизу нашего здания, на первом этаже. Охранника уже привели в чувство. Он также, когда его скрутила наша охрана на этаже, успел еще резануть по руке охраннику нашему, но не сильно", — сказала Бычкова.

В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что, по предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь.

"Полицией будут рассматриваться все версии случившегося. Общественность будет информироваться", — добавили в главке.

Также в полиции сообщили, что нападавший оказался гражданином иностранного государства. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что нападавший "оказался уроженцем Грузии, постоянно проживающим в Израиле". На видео допроса мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

СК РФ сообщил о возбуждении против 48-летнего подозреваемого уголовного дела по статье о покушении на убийство. Как отмечают юристы, эта статья предполагает до 11 лет заключения, но на практике наказание по верхней планке назначается редко.

На контроле

Задержанный в редакции Эхо Москвы. 23 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Рувинский
Перейти в фотобанк
Напавший на Фельгенгауэр заявил, что она домогалась его телепатически
Как сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, ведомство держит на контроле ситуацию с нападением на Фельгенгауэр.

"Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — написал он в официальном канале ведомства в Telegram.

В свою очередь, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование нападения.

О пристальном внимании к расследованию нападения на Фельгенгауэр заявили и в Совете при президенте РФ по правам человека.

"Наша комиссия по свободе информации и правам журналистов, которую возглавляет Елена Васильевна Масюк, возьмет под особый контроль расследование нападения на радиоведущую "Эха Москвы", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoПолицейские автомобили у здания на улице Новый Арбат, где находится радиостанция "Эхо Москвы"
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Полицейские автомобили у здания на улице Новый Арбат, где находится радиостанция "Эхо Москвы"
Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена