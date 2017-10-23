Нападение в редакции "Эха Москвы": врачи рассказали о состоянии журналистки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр в понедельник была ранена неизвестным, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД официально подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.
Ножом в шею
Фельгенгауэр была сразу же госпитализирована в НИИ Склифосовского, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Ранение не опасно для жизни", — уточнил он.
В своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал, что Фельгенгауэр увезли в операционную. Позже в эфире радиостанции он заявил, что состояние журналистки врачи оценивают как "средней тяжести". "Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", — отметил Венедиктов.
Впоследствии директор НИИ Склифософского Сергей Петриков в разговоре с журналистами отметил, что состояние Фельгенгауэр тяжелое. Журналистку прооперировали, она находится в палате.
Из Израиля с личной неприязнью
"Больше всех пострадала Татьяна. Также человек брызнул газом в лицо охраннику внизу нашего здания, на первом этаже. Охранника уже привели в чувство. Он также, когда его скрутила наша охрана на этаже, успел еще резануть по руке охраннику нашему, но не сильно", — сказала Бычкова.
В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что, по предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь.
"Полицией будут рассматриваться все версии случившегося. Общественность будет информироваться", — добавили в главке.
Также в полиции сообщили, что нападавший оказался гражданином иностранного государства. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что нападавший "оказался уроженцем Грузии, постоянно проживающим в Израиле". На видео допроса мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".
СК РФ сообщил о возбуждении против 48-летнего подозреваемого уголовного дела по статье о покушении на убийство. Как отмечают юристы, эта статья предполагает до 11 лет заключения, но на практике наказание по верхней планке назначается редко.
На контроле
"Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — написал он в официальном канале ведомства в Telegram.
В свою очередь, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование нападения.
О пристальном внимании к расследованию нападения на Фельгенгауэр заявили и в Совете при президенте РФ по правам человека.
"Наша комиссия по свободе информации и правам журналистов, которую возглавляет Елена Васильевна Масюк, возьмет под особый контроль расследование нападения на радиоведущую "Эха Москвы", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.