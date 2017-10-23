Нападение в редакции "Эха Москвы": врачи рассказали о состоянии журналистки

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр в понедельник была ранена неизвестным, ворвавшимся в редакцию радиостанции, угрозы ее жизни нет, но состояние тяжелое; по предварительным данным, злоумышленником оказался проживающий в Израиле уроженец Грузии, испытывающий к журналистке личную неприязнь.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Столичный главк МВД официально подтвердил, что мужчина, напавший на Фельгенгауэр, является иностранцем.

Ножом в шею



По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую. Сотрудники охраны задержали нападавшего и передали сотрудникам полиции.

Фельгенгауэр была сразу же госпитализирована в НИИ Склифосовского, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. "Ранение не опасно для жизни", — уточнил он.

В своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов написал, что Фельгенгауэр увезли в операционную. Позже в эфире радиостанции он заявил, что состояние журналистки врачи оценивают как "средней тяжести". "Она находится на операционном столе, ей ничего не угрожает", — отметил Венедиктов.

Впоследствии директор НИИ Склифософского Сергей Петриков в разговоре с журналистами отметил, что состояние Фельгенгауэр тяжелое. Журналистку прооперировали, она находится в палате.

Из Израиля с личной неприязнью

Как сообщила РИА Новости сотрудница радиостанции и очевидец инцидента Ольга Бычкова, нападавший порезал охранника по руке при задержании.

"Больше всех пострадала Татьяна. Также человек брызнул газом в лицо охраннику внизу нашего здания, на первом этаже. Охранника уже привели в чувство. Он также, когда его скрутила наша охрана на этаже, успел еще резануть по руке охраннику нашему, но не сильно", — сказала Бычкова.

В пресс-службе ГУМВД по Москве заявили, что, по предварительным данным, причиной нападения стала личная неприязнь.

"Полицией будут рассматриваться все версии случившегося. Общественность будет информироваться", — добавили в главке.

Также в полиции сообщили, что нападавший оказался гражданином иностранного государства. Позднее источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что нападавший "оказался уроженцем Грузии, постоянно проживающим в Израиле". На видео допроса мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

СК РФ сообщил о возбуждении против 48-летнего подозреваемого уголовного дела по статье о покушении на убийство. Как отмечают юристы, эта статья предполагает до 11 лет заключения, но на практике наказание по верхней планке назначается редко.

На контроле



Как сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, ведомство держит на контроле ситуацию с нападением на Фельгенгауэр.

"Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — написал он в официальном канале ведомства в Telegram.

В свою очередь, замсекретаря генсовета партии "Единая Россия" Евгений Ревенко попросил председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование нападения.

О пристальном внимании к расследованию нападения на Фельгенгауэр заявили и в Совете при президенте РФ по правам человека.

"Наша комиссия по свободе информации и правам журналистов, которую возглавляет Елена Васильевна Масюк, возьмет под особый контроль расследование нападения на радиоведущую "Эха Москвы", — сказал глава СПЧ Михаил Федотов.