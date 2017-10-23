Прооперированную журналистку "Эха Москвы" перевели в общую палату

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, на которую с ножом напал мужчина в редакции радиостанции, прооперировали и перевели в палату, сообщил первый заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.

В понедельник неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, ей делается операция. По оценке врачей, она находится в состоянии средней тяжести, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. На видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве, задержанный говорит, что журналистка "преследовала (его) два месяца" через "телепатический контакт".

"Завершена операция, которую в Склифе делали Тане; она переведена в палату", — написал он в Twitter.