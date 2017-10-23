Напавшего на журналистку Фельгенгауэр проверят на вменяемость

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавшего на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы" проверят на вменяемость, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Задержанному проведут психолого-психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость", — сказал собеседник агентства.

По данным источника РИА Новости, на журналистку напал уроженец Грузии, проживающий в Израиле. На видео допроса мужчина говорит, что его зовут Борис Гриц, и утверждает, что журналистка его "преследовала два месяца" через "телепатический контакт".

Нападение на Фельгенгауэр произошло в понедельник: в помещение радиостанции ворвался мужчина и ударил ее ножом в горло. Нападавший задержан охраной и передан полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело. Пострадавшая журналистка госпитализирована. По словам врачей, ее состояние оценивается как средней тяжести, жизни журналистки ничто не угрожает.