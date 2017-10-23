Напавшему на журналистку "Эха" грозит до 11 лет колонии

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Статья о покушении на убийство, вменяемая напавшему на журналистку Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эхо Москвы", предполагает до 11 лет заключения, но на практике наказание по верхней планке назначается редко, сообщил РИА Новости адвокат, научный сотрудник Института государства и права РАН Борис Башилов.

В понедельник мужчина ворвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло, после чего был задержан. Сейчас журналистка госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

"Если квалификация останется прежней, а именно покушение на убийство, то назначенное судом … наказание не может превышать ¾ максимального, предусмотренного статьей — то есть 11 лет лишения свободы", — сказал адвокат.

В то же время, по его словам, практика показывает, что при отсутствии отягчающих обстоятельств максимально возможные сроки судами не назначаются.

Другой адвокат Дмитрий Аграновский в беседе с РИА Новости ранее выразил мнение, что впоследствии, когда будет установлен мотив, дело могут дополнить статьей о воспрепятствовании журналистской деятельности.

По мнению Аграновского, "100% будет реальный срок", но сколько именно лет, предположить сложно.

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, напавший на Фельгенгауэр оказался уроженцем Грузии, проживающим в Израиле. По словам собеседника агентства, в нападении пока прослеживается личный мотив.