В полиции назвали имя напавшего на ведущую "Эха Москвы"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В ходе допроса задержанный за нападение с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр представился Борисом Грицем.

"Зовут Борис Юрьевич Гриц. Потерпевшую я знал только в телепатическом контакте. Телепатический контакт был с 2012 года", — говорит задержанный на видео, распространенном официальным сайтом ГУМВД по Москве.

Как заявил задержанный, журналистка "преследовала" его два месяца "через телепатический контакт".

Он также уточнил, что никаких документов у задержанного с собой не оказалось. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что злоумышленник — уроженец Грузии, проживающий в Израиле.

Мужчина ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Пострадавшую госпитализировали, угрозы ее жизни нет.

Причиной нападения могла стать личная неприязнь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Нападавшему грозит тюремное заключение сроком до 11 лет.