Суд вернется к делу об аренде здания Европейским университетом в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа в понедельник отложил на 20 ноября рассмотрение жалобы Европейского университета в Петербурге на отказ в иске к городским властям, расторгнувшим договор аренды вузом дворца Кушелева-Безбородко, сообщила РИА Новости руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

"Заседание отложено до 20 ноября", — сказала она.

В августе вуз проиграл судебный спор в суде второй инстанции. До этого в апреле арбитраж Петербурга отказал Европейскому университету в иске к комитету имущественных отношений (КИО) города, который в декабре прошлого года направил вузу уведомление об одностороннем отказе от исполнения арендного договора. Причиной такого решения стало нарушение условий охранного обязательства на арендуемый университетом дворец Кушелева-Безбородко площадью более 6 тысяч квадратных метров на Гагаринской улице — в частности, перепланировка ряда помещений исторического здания, а также установка металлопластиковых окон и кондиционеров на дворовых фасадах.

Как сообщалось ранее, в октябре администрация Петербурга продлила сроки выселения Европейского университета из дворца Кушелева-Безбородко до 1 ноября. Ранее вузу предлагалось покинуть здание до 10 октября, и администрация университета просила отсрочить переезд.

Кроме того, Арбитраж Петербурга в марте решил аннулировать лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. Позднее в июле вуз сам обратился в Рособрнадзор с заявлением об аннулировании образовательной лицензии, чтобы оформить новую. В начале августа действие лицензии Европейского университета было прекращено, одновременно вуз подал заявку на новую. В конце сентября в вуз поступило электронное уведомление Рособрнадзора об отказе в выдаче образовательной лицензии, после чего Европейский университет вновь подал соответствующую заявку.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета фонда "Центр стратегических разработок", заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.