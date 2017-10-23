В ГУМВД назвали предварительную версию нападения на журналистку "Эха"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Личная неприязнь, по предварительным данным, стала причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Как сообщили ранее на радиостанции, сегодня неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, угрозы ее жизни нет, отмечалось в сообщении "Эха"

"По предварительным данным, поводом для произошедшего послужила личная неприязнь", — сказал собеседник агентства.

В полиции сообщили хронологию событий. По данным МВД, в помещение радиостанции "Эхо Москвы" проник неизвестный, "при этом брызнув в лицо работнику охраны газом раздражающего действия". Затем он поднялся на лифте в редакцию и ударил в шею ведущую.