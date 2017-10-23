Опубликовано фото мужчины, напавшего на журналистку "Эха Москвы"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В Сети появились фотографии мужчины, ворвавшегося с ножом в редакцию радиостанции "Эхо Москвы" и ранившего ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Фотографию нападавшего выложил в Facebook главный редактор сайта "Эхо Москвы" Виталий Рувинский.

Неизвестный с ножом ворвался в редакцию и нанес Фельгенгауэр удар в горло. Рувинский уточнил, что нападавший задержан, пострадавшая журналистка была госпитализирована, она находится в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Свидетельница происшествия, сотрудница радиостанции Ольга Бычкова рассказала, что злоумышленник брызнул из газового баллончика в лицо охраннику на входе в здание, а затем ударил ножом другого охранника.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов допрашивают задержанного. По предварительным данным, он является иностранцем. Следователи рассматривают несколько версий нападения, в их числе хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщил источник в правоохранительных органах.