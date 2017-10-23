Напавший на журналистку "Эха Москвы" оказался гражданином Израиля

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Напавший на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр оказался уроженцем Грузии, проживающим в Израиле, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Как сообщили ранее на радиостанции, сегодня неизвестный ворвался в редакцию и ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Нападавший задержан, журналистка госпитализирована, угрозы ее жизни нет, отмечалось в сообщении "Эха". В полиции сообщили, что нападавший был иностранцем.

"Нападавший оказался уроженцем Грузии, постоянно проживающим в Израиле", — сказал собеседник агентства, уточнив, что мужчина является гражданином этой страны.