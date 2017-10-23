Украинец с пистолетами и гранатами устроил перестрелку на границе с Россией

Люди на автомобилях проходят пограничный контроль на границе России и Украины. Архивное фото

Люди на автомобилях проходят пограничный контроль на границе России и Украины. Архивное фото

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Украинца ранили при попытке незаконно пересечь границу с Россией, при обыске у него изъяли арсенал из пистолетов и гранат, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

"Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконно пересекший государственную границу из Украины в Российскую Федерацию. При задержании пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины. В ходе завязавшейся перестрелки получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что арсенал нарушителя состоял из двух пистолетов и пяти ручных гранат. Кроме того, при нем обнаружено 50 патронов калибра 5,45 миллиметра и 26 ампул с жидким веществом серого цвета (предположительно ртуть).