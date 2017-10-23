Оренбуржца приговорили к исправительным работам за убийство котенка

УФА, 23 окт — РИА Новости. Суд в Оренбурге приговорил к восьми месяцам исправительных работ местного жителя, который отрубил котенку голову топориком и выложил фотографию обезглавленного животного в социальной сети, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД в Оренбургской области.

В марте 2017 года в одной из социальных сетей распространилась фотография, на которой был изображен обезглавленный котенок. Было возбуждено головное дело по статье "жестокое обращение с животными".

Полицейские задержали подозреваемого 23-летнего жителя Оренбурга. Было установлено, что мужчина отрезал голову кошке кухонным топориком. Во время следствия молодой человек признался в содеянном преступлении.

"Ленинский районный суд города Оренбурга приговорил его к восьми месяцам исправительных работ", — сообщил представитель ведомства, отметив, что мотивы преступления остались неизвестными.