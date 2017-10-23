Генпрокуратура считает вопиющим нападение на ведущую "Эха Москвы"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ держит на контроле ситуацию с нападением на ведущую радиостанции "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр в редакции и считает ситуацию вопиющей, сообщил представитель ГП РФ Александр Куренной.
"Вопиющая история с нападением на Татьяну Фельгенгауэр в редакции "Эха Москвы". Коллегам с радиостанции — слова поддержки. Только что говорил с Алексеем Венедиктовым. Заверил, что мы держим ситуацию на контроле", — заявил Куренной на официальном канале ведомства в Telegram.
Причиной нападения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, по предварительным данным, стал личный конфликт, сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах.