Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве бас-гитариста "Любэ"

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дмитровский суд Подмосковья приговорил к ограничению свободы обвиняемого по делу об убийстве бас-гитариста группы "Любэ" Павла Усанова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

"Суд назначил Максиму Доброму, обвиняемому в убийстве участника группы "Любэ", наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 9 месяцев", — сказала она.

Осипова пояснила, что во время следствия Добрый находился под арестом. Судья засчитала один день ареста за два дня ограничения. "Таким образом, под ограничением свободы ему осталось провести один месяц", — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, дополнительно суд оштрафовал его на 700 тысяч рублей.

На Усанова напали в Дмитровском районе Московской области. Музыканта с черепно-мозговой травмой доставили в реанимацию института имени Склифосовского. Он скончался, не приходя в сознание.

Полиция Подмосковья возбудила дело по факту избиения и задержала 39-летнего жителя Солнечногорского района. Расследование было поручено наиболее опытным следователям подмосковного главка СК РФ.