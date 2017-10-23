В Башкирии микроавтобус упал с моста высотой девять метров

УФА, 23 окт — РИА Новости. Микроавтобус с четырьмя пассажирами, направлявшийся из Татарстана в Уфу, упал с моста высотой 9 метров, пострадали три пассажира, сообщил РИА Новости представитель ГИБДД по Башкирии.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник утром на 1378-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск на территории Благоварского района Башкирии.

Житель Татарстана — 23-летний мужчина — ехал за рулем микроавтобуса Toyota Hiace в Уфу по личным делам. В его салоне находились четыре пассажира.

"Водитель, предположительно, не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, пробил дорожное ограждение и совершил падение с моста высотой 9 метров. За медицинской помощью обратились три пассажира", — рассказал представитель башкирского управления ГИБДД. На месте аварии работают сотрудники дорожной инспекции.