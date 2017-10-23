Жительница Архангельска утонула в заводи после аварии на болотоходе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку обстоятельств гибели жительницы Архангельска, которая не справилась с управлением болотохода и, по предварительным данным, захлебнулась в заводи после того, как ее придавило опрокинувшейся машиной, сообщает в понедельник СУСК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как уточняет следственное управление, сообщение о том, что в двух километрах от поселка Малиновка 43-летняя жительница Архангельска не справилась с управлением болотохода, который в результате опрокинулся, поступило в правоохранительные органы в воскресенье днем.

"По предварительным данным, женщину придавило транспортным средством, и она захлебнулась в заводи. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Болотоход — это разновидность вездехода, специально предназначенного для движения по заболоченной местности. Подобные машины имеют огромный вес из-за размера колес.