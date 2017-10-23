После ДТП с автобусом в Волгограде пять человек остаются в больнице

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек остаются в больнице после аварии, в которой водитель автобуса врезался в столб в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель комитета здравоохранения Волгоградской области.

В пятницу днем водитель автобуса, выполняющего рейс по маршруту "55К", на улице Лазоревой совершил наезд на световую опору. По разным данным, от семи до девяти человек были госпитализированы.

"В настоящее время в больнице остаются пять пострадавших. После обеда, возможно, еще часть из них будут переведены на амбулаторное лечение", — сказал он.

Полиция, в свою очередь, начала административное расследование, в рамках которого, в частности, планирует проверить информацию о прохождении водителем медосмотра, изучить данные изъятого из автобуса тахографа.

Как ранее сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, изначально водитель автобуса заявил, что во время управления уснул за рулем, однако позже отказался от своих слов, сказав, что не справился с управлением.