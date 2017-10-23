Саяногорский и Хакасский заводы "Русала" остались без энергоснабжения

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости/Прайм. Полный сброс нагрузки произошел на Саяногорском и Хакасском заводах "Русала" из-за аварии, говорится в справке-докладе о происшествии ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго РФ.

"Произошел полный сброс нагрузки: Саяногорским алюминиевым заводом с 903 МВт до нуля; Хакасским алюминиевым заводом с 296 МВт до нуля. Всего на 1,199 тысячи МВт", — говорится в сообщении. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По информации Минэнерго, в понедельник в 02.12 на подстанции 220 кВ "ГПП-1 САЗ" "Русала" из-за повреждения выключателя 10 кВ отключился трансформатор Т-10. При этом на подстанции 500 кВ "Означенное" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Сибири") действием защит отключилась третья цепь ВЛ 220 кВ "Означенное – ГПП-1 САЗ".

Одновременно на подстанции 220 кВ "ГПП-3 ХАЗ" "Русала" действием технологических защит отключились автотрансформаторы АТ-53, АТ-54 и кремниевые выпрямительные агрегаты КВА-53, КВА-54.

Был зафиксирован сброс нагрузки Саяногорским алюминиевым заводом на 91 МВт, а Хакасским алюминиевым заводом на 153 МВт. Всего на 244 МВт. В 03.15 на подстанции 500 кВ "Означенное" действием защит отключилась первая цепь ВЛ 220 кВ "Означенное – ГПП-1 САЗ".

После этого на Саяногорском и Хакасском алюминиевых заводах произошел полный сброс нагрузки.