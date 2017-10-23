Суд по делу Хорошавина отложили в связи с болезнью обвиняемого

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 окт – РИА Новости. Суд по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в понедельник перенесли из-за плохого самочувствия главного обвиняемого, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Согласно справкам, предоставленным медицинской частью СИЗО-1 Южно-Сахалинска, Хорошавин не может принимать участие в заседании в связи с плохим самочувствием", — сообщила судья Елена Поликина.

В связи с этим рассмотрение дела решено отложить до 24 октября, когда станет ясно, сможет ли Хорошавин явиться в зал суда.

Ранее по причине плохого самочувствия Хорошавина суд уже несколько раз откладывали, летом бывшего главу региона неоднократно увозили из зала суда на скорой помощи, а по слова его адвоката Ольги Артюховой, он даже перенес микроинсульт.

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится под стражей с марта 2015 года, когда его задержали прямо на рабочем месте по подозрению во взяточничестве. В марте 2016 года суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела бывшего чиновника и членов его команды: экс-заместителя председателя правительства региона Сергея Карепкина, советника Хорошавина Андрея Икрамова и бывшего министра сельского хозяйства Николая Борисова. Последний пошел на сделку со следствием и находится под домашним арестом. Общая сумма взяток бывших чиновников по данным следствия составила 522 миллиона рублей.