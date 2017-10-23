В Красноярске мужчина сломал позвоночник на батуте

КРАСНОЯРСК, 23 окт — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 54-летнего мужчины, который упал на батуте и скончался на месте от полученной травмы в развлекательном комплексе в самом крупном ТРЦ "Планета" в Красноярске, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.

По ее словам, инцидент произошел в развлекательном комплексе "Мегалэнд", куда погибший пришел с женой и сыном.

"По предварительным данным, выполняя акробатические элементы, он пренебрег правилами безопасности и допустил падение на аттракционе, при этом получив перелом позвоночника. Работники комплекса оказали мужчине первую помощь и вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть потерпевшего", — сказала Дегидь.

В настоящее время по данному факту назначена проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.