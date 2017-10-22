Пожар на рынке под Ростовом-на-Дону полностью потушили

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по области.

"В 21.53 мск полная ликвидация", — сказал собеседник агентства, уточнив, что площадь, пройденная огнем, составила 1400 квадратных метров.

Информация о возгорании на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону поступила в 14.36 мск. Как отмечает МЧС, пострадавших и погибших нет. В горевшем павильоне, в частности, находились бытовая химия и пластиковая посуда. Пожар был локализован в 17.31 на площади 1400 квадратных метров. Позднее сообщалось о ликвидации открытого горения.