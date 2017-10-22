Под Нижневартовском в результате ДТП погибли два человека, сообщил источник

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Два человека погибли, в том числе ребенок, еще пять пострадали при столкновении трех легковых машин в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На 91-м километре автодороги Нижневартовск-Радужный в 69-ти километрах южнее города Радужный столкнулись три легковушки. Пострадали семь человек, двое из них, в том числе ребенок, погибли. Еще пять человек, среди которых двое детей, получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.