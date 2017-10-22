Второй пожар за две недели: под Ростовом-на-Дону вспыхнул рынок

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. В Ростовской области в воскресенье днем загорелся один из торговых павильонов на рынке "Атлант". Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров, открытый огонь удалось потушить.

Погибших и пострадавших нет, все сотрудники и посетители покинули павильон самостоятельно.

Пострадавших нет



Информация о пожаре на хозяйственном рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области поступила в 14.36 мск. Площадь возгорания составила 1,4 тысячи квадратных метров. Угрозы распространения на соседние павильоны не было.

Пожару присвоили четвертый номер сложности. Огонь тушили 133 человека и 40 единиц техники. В готовность был приведен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливными устройствами.

Пострадавших и погибших нет. Люди сами вышли из загоревшегося павильона, большинство продавцов остались наблюдать за тушением пожара. Полиция оцепила рынок, движение машин ограничено, водителей попросили убрать автомобили с близлежащих парковок.

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Бытовая химия



Пожар произошел в здании из металлокаркаса 20 на 60 метров. В павильоне находилась, в частности, бытовая химия и пластиковая посуда. Очевидцы сообщали о нескольких хлопках внутри павильона.

Тушить пожар оказалось сложно из-за токсичности и легковоспламеняемости товара в павильоне. Также пожарным мешал сильный ветер и удаленность рынка от источников воды.

По соседству с загоревшимся павильоном находятся еще несколько. Собственник одного из них решил вывезти товар — канцтовары — на склад, хозяин другого не стал спасать свое имущество, пояснив, что если бы павильон загорелся, все бы сгорело быстро. Рядом расположено еще одно, новое торговое здание, в котором, по словам его собственника, пока ничего нет.

Причины пожара



На месте находятся дознаватели Госпожнадзора. Они уже допрашивают собственницу павильона Лидию Лазареву.

Она рассказала, что в момент возникновения огня в павильоне находились продавщицы и покупатели. По ее словам, перед пожаром "моргал" свет.

Собственница уточнила, что пожар возник на втором этаже павильона. Здание, по ее словам, было введено в строй около двух лет назад, оно не отапливается.

Угрозы людям нет



Заместитель председателя Южного научного центра РАН по науке, кандидат биологических наук Олег Степанян считает, что токсичные вещества, попавшие в атмосферу в результате пожара, не достигнут Ростова-на-Дону и не станут серьезной угрозой. По его словам, пожар окажет локальное влияние — примерно в радиусе 100 метров, но рынок находится не в городской черте, рядом нет жилых домов, детских садов и школ, урон для населения будет незначителен.

Он добавил, что выделяемые при горении вещества могут осесть на дачи, которые находятся рядом с рынком, но сильный ветер и дождь не позволят вредным веществам в атмосфере распространиться далеко от места пожара. По мнению ученого, в тихую погоду токсичное облако могло бы подняться вверх, его бы унесло в сторону города, это было бы опаснее.

Он добавил, что сгоревшие остатки лакокрасочных веществ могут усилить аллергические заболевания, а также нанести урон жителям, имеющим проблемы с дыханием, но для здорового человека эти вещества не представляют серьезной угрозы.

© РИА Новости / Юлия Насулина На месте пожара на рынке "Атлант-Сити" в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017 © РИА Новости / Юлия Насулина На месте пожара на рынке "Атлант-Сити" в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

Второй пожар за две недели



Это уже второй подобный случай за две недели: в начале октября в Ростове-на-Дону произошел пожар на вещевом рынке "Восточный", известном ростовчанам как "Темерник". Пожару также была присвоена четвертая категория сложности. Выгорело около 6 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал. Ущерб при этом составил около 200 миллионов рублей. По данным полиции, причиной пожара стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом двумя работниками.

Продавцы рынка "Восточный" рассказали РИА Новости, что накануне пожара на рынке раздавали листовки с предложением торговать на рынке "Атлант", некоторые из них заявляли, что их рынок подожгли.

Однако президент управляющей рынком "Восточный" компании ООО "ПАН-КОМ" Юрий Бобриков считает, что связи между двумя пожарами нет, подобные листовки раздают на всех рынках уже не первый год, это общепринятая практика.