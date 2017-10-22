Под Ростовом-на-Дону локализовали пожар на рынке "Атлант"

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Пожар на хозяйственном рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области локализован, сообщил РИА Новости представитель областного ГУ МЧС.

Информация о возгорании на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону поступила в 14.36 мск. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

"В 17.31 пожар локализован на площади 1400 "квадратов"", — сказал собеседник агентства.