Токсичность товара на рынке в Ростове-на Дону усложняет тушение пожара

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

На месте пожара на рынке Атлант-Сити в Ростове-на-Дону. 22 октября 2017

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Токсичность и легковоспламеняемость товара в горящем на рынке "Атлант" павильоне бытовой химии в Аксайском районе Ростовской области усложняет тушение пожара, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

Как ранее сообщалось, сообщение о возгорании на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону поступило в 14.36 мск. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Ранее сообщалось о возгорании на площади 1 тысяча квадратных метров, есть угроза распространения огня.

"Сам товар в павильоне — это же химия, естественно, токсичность и легковоспламеняемость товара усложняют тушение пожара", — сказал собеседник агентства.

Очевидцы с места пожара говорят о нескольких хлопках внутри павильона. Ранее сообщалось, что горит здание из металлокаркаса в плане 20 на 60 метров. В павильоне, в частности, находятся бытовая химия и пластиковая посуда.

Для ликвидации последствий пожара привлечены более 100 человек и 30 единицы техники. Проводится наращивание группировки. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ-5.