При пожаре на рынке в Ростовской области никто не пострадал

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Люди сами эвакуировались после начала пожара из павильона на рынке "Атлант" в Ростовской области, погибших и пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщалось, сообщение о возгорании на рынке "Атлант" под Ростовом-на-Дону поступило в 14.36 мск. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Сначала возгорание охватило площадь в 450 квадратных метров. В данный момент площадь пожара достигла 1 тысячи квадратных метров, есть угроза распространения огня.

"Эвакуации не было, люди все сами вышли из павильона после начала пожара. Погибших и пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, большинство продавцов рынка наблюдают за тушением пожара. Он уточнил, что горит здание из металлокаркаса, 20 на 60 метров. В павильоне, в частности, находятся бытовая химия и пластиковая посуда. На месте работают более 50 человек и 15 единиц техники.

Ровно две недели назад в Ростове-на-Дону произошел пожар на вещевом рынке "Восточный", известном ростовчанам как "Темерник". Пожару также была присвоена четвертая категория сложности. Выгорело около 6 тысяч квадратных метров. Никто не пострадал. Ущерб составил около 200 миллионов рублей. По данным полиции, причиной пожара стало неосторожное обращение двух работников со сварочным аппаратом.