Площадь пожара на рынке под Ростовом-на-Дону выросла до тысячи "квадратов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. Площадь пожара на рынке "Атлант" в Аксайском районе Ростовской области выросла до тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по области.

Как ранее сообщалось, сообщение о возгорании на рынке "Атлант" под Ростовом-На-Дону поступило в 14.36 мск. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Ранее сообщалось о возгорании на площади 450 квадратных метров.

"Площадь пожара в настоящее время — 1 тысяча квадратных метров, есть угроза распространения огня", — сказал собеседник.