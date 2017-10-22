В Ростове-на-Дону загорелся крупный рынок "Атлант"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону в воскресенье днем загорелся крупный рынок "Атлант", сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.

​Сейчас площадь пожара составляет 450 квадратных метров.

"Есть угроза распространения огня. Присвоен четвертый номер", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что горят двухэтажные павильоны с бытовой химией и пластиковой посудой.

Позднее представитель ГУ МЧС по области сообщил, что площадь пожара увеличилась до тысячи квадратных метров.

Две недели назад в Ростове-на-Дону загорелся вещевой рынок "Восточный", известный горожанам как "Темерник". Пожару присвоил четвертую категорию сложности. К полуночи площадь огня увеличилась до шести тысяч квадратных метров. К утру огонь потушили. Никто не пострадал. При этом сгорело более 500 контейнеров с вещами, сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей.

В полиции рассказали, что причиной пожара стало неосторожное обращение со сварочным аппаратом двумя работниками, которые укрепляли на металлической стене контейнера терминал оплаты сотовой связи. Возбудили уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.