Оператор керченской переправы просит воздержаться от поездок из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Керченская паромная переправа может приостановить работу с 24 октября из-за сильного ветра, автовладельцев и предприятия автобусного сообщения просят воздержаться от поездок в эти дни, сообщил оператор паромной переправы.
"Большая вероятность полной остановки движения паромов, задействованных для перевозки пассажиров и автотранспорта через керченский пролив. Для избежания негативных последствий оператор керченской паромной переправы просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы", — сообщил оператор.
В конце сентября переправа в Керчи простаивала более четырех суток из-за шторма, за это время по обе стороны переправы в ожидании ее работы скопилось более 3 тысяч автомобилей и автобусов. Глава МЧС России Владимир Пучков тогда поручил своевременно доводить прогноз погоды до населения в случае ухудшения погоды в Крыму.